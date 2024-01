Toyota Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Toyota Motor":

Die Analyse von Toyota Motor auf den sozialen Plattformen zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz in den vergangenen Monaten nur schwache Aktivität hervorgebracht hat. Dies führt zu einer Einschätzung von "Schlecht" in Bezug auf die Kommunikation im Netz. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird Toyota Motor daher als "Schlecht"-Wert bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Toyota Motor bei 41,34 Prozent, was mehr als 23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Automobile"-Branche in den vergangenen 12 Monaten (32,26 Prozent) liegt Toyota Motor mit 9,08 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende ist Toyota Motor mit einer Ausschüttung von 2,33 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automobile (3,09 %) nur leicht niedriger zu bewerten, was zu einer aktuellen Einstufung von "Neutral" führt.

Die Analyse der Stimmung auf den sozialen Plattformen zeigt überwiegend negative Kommentare und Befunde, obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft. Die Analyse von Handelssignalen ergab sieben "Gut"-Signale und keine "Schlecht"-Signale, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Toyota Motor daher hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.