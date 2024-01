Toyota Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wie die Anlegerdiskussion zeigt. Insgesamt war die Kommunikation an sieben Tagen von negativen Themen geprägt. Besonders in Bezug auf das Unternehmen Toyota Motor führten negative Themen zu verstärkten Diskussionen unter den Anlegern. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten deuten jedoch auf ein Überwiegen von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen hin. Sieben "Gut"-Signale gegenüber zwei "Schlecht"-Signalen führen zu einer insgesamt positiven Bewertung in diesem Bereich. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Toyota Motor derzeit auf 2322,13 JPY, während der Aktienkurs bei 2962 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +27,56 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der GD50 weist mit einem Stand von 2741,6 JPY einen positiven Abstand von +8,04 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die technische Analyse daher mit "Gut" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beläuft sich bei Toyota Motor aktuell auf 2, was eine negative Differenz von -0,59 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Automobile" darstellt. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in Bezug auf Toyota Motor in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, wodurch auch hier eine "Schlecht"-Rating vergeben wird.