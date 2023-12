Toyota Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Toyota Motor":

Die Toyota Motor hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung gezeigt und liegt mit einem Kurs von 2673,5 JPY derzeit +2,35 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +20,71 Prozent liegt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen jedoch eine überwiegend negative Stimmung und Meinungen in den Kommentaren der letzten Wochen. Auch wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wurden auf dieser Ebene 8 Handelssignale ermittelt, davon 4 positiv und 4 negativ. Aufgrund dieser Bewertung stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Schlecht" ein und kommt zu dem Schluss, dass die Aktie von Toyota Motor bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine negative Veränderung der Stimmung für Toyota Motor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt betrachtet hat die Aktie von Toyota Motor in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +10,1 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Kursentwicklung in der "Automobile"-Branche, und eine Überperformance von 22,59 Prozent im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor. Aufgrund dieser Leistung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.