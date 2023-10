Toyota Aktie: Was soll das denn werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Toyota Motor":

Für die Aktie Toyota Motor aus dem Segment "Automobilhersteller" wird an der heimatlichen Börse Tokyo am 30.09.2023, 06:27 Uhr, ein Kurs von 18.265 JPY geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Toyota Motor einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Toyota Motor jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Toyota Motor wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Sell"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Buy" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Toyota Motor auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Toyota Motor weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,6 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Automobile") von 2,74 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,14 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 44,28 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Toyota Motor damit 18,27 Prozent über dem Durchschnitt (26 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Automobile" beträgt 36,29 Prozent. Toyota Motor liegt aktuell 7,98 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".