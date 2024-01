Toyota Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Toyota Motor-Aktie zeigt einen Wert von 39 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 30,69, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Toyota Motor.

In Bezug auf die Dividende liegt Toyota Motor mit einer Ausschüttung von 2,41 % leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,98 %. Die Differenz von 0,57 Prozentpunkten führt zu einer derzeitigen Einstufung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Toyota Motor in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab, dass in den Diskussionen hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien zeigte jedoch 3 "Schlecht"- und 6 "Gut"-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher in Bezug auf die Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einschätzung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Toyota Motor liegt bei 9,94, was unter dem Branchendurchschnitt von 14,56 liegt. Somit wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.