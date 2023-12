Toyota Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Toyota Motor":

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Toyota Motor derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 2261,03 JPY, was einer Abweichung von +14,24 Prozent vom Kurs der Aktie (2583 JPY) entspricht. Dies führt zu der Bewertung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 2653,79 JPY, was einer Abweichung von -2,67 Prozent vom Aktienkurs entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung als "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Toyota Motor in den letzten 12 Monaten eine Performance von 41,34 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien der "Automobile"-Branche sind im Durchschnitt um 31,71 Prozent gestiegen, was einer Outperformance von +9,62 Prozent für die Toyota Motor entspricht. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 18,52 Prozent im letzten Jahr, wobei die Toyota Motor 22,81 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Toyota Motor als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7-Wert beträgt 58,31, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25-Wert von 58,01 bedingt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war an zwei Tagen von positiven Themen geprägt, während an 11 Tagen die negative Kommunikation überwog. Ebenso unterhielten sich die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Toyota Motor. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Es gab 6 "Gut"-Signale (bei 2 "Schlecht"-Signale) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.