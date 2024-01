Toyota Aktie: War das schon alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Toyota Motor":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Toyota Motor-Aktie beträgt derzeit 68, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 58,9, wodurch auch auf 25-Tage-Basis die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Toyota Motor-Aktie.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Toyota Motor-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 2264,8 JPY, während der Kurs der Aktie bei 2556 JPY liegt, was einer Abweichung von +12,86 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 2651,53 JPY ergibt aus Sicht des Aktienkurses selbst eine Abweichung von -3,6 Prozent, was zu einer "Neutral"-Wert-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren eine Rolle, wie beispielsweise die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität der Toyota Motor-Aktie zeigt eine schwache Aktivität im Netz, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Toyota Motor-Aktie daher als "Schlecht"-Wert bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist die Toyota Motor-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 2,33 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,08 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Toyota Motor-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung im Vergleich zu anderen Werten aus der "Automobile"-Branche.