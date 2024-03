Canadian Natural Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Weitere Suchergebnisse zu "Canadian Natural Resources":

Die Stimmung und das Interesse an Aktien werden nicht nur durch Analysen von Banken, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild von Investoren und Internetnutzern beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung liefern ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Im Fall von Canadian Natural wurde die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen als sehr aktiv bewertet, was zu einer positiven Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Canadian Natural war ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Canadian Natural bei 85,53 CAD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 102,04 CAD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +19,3 Prozent und wird daher als positiv bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 90,12 CAD, was einer Distanz von +13,23 Prozent entspricht und ebenfalls als positiv bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine positive Gesamtbewertung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Canadian Natural bei 13,11, was unter dem Branchendurchschnitt (75 Prozent) liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer positiven Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien.

Die Einschätzungen von Analysten zeigen, dass in den letzten 12 Monaten 8 Mal die Einschätzung "Gut", 5 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" vergeben wurden. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Aktuelle Berichte zeigen eine ähnliche Beurteilung, wobei das Rating für das Canadian Natural-Wertpapier aus dem letzten Monat insgesamt als "Gut" eingestuft wird. Die Analysten erwarten eine Entwicklung des aktuellen Kurses von -0,04 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 102 CAD, was als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung durch institutionelle Analysten.