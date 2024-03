Toyota Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Toyota Motor Corp.":

Toyota Motor: Bewertung und Analyse

Toyota Motor hat eine Dividendenrendite von 2,41 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite der Automobilbranche beträgt 2 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als neutrales Investment betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV von Toyota Motor bei 10,86 und ist somit niedriger als der Branchendurchschnitt von 13,1. Daraus ergibt sich eine Unterbewertung der Aktie, was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Der Aktienkurs von Toyota Motor hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 94,99 Prozent erzielt, was mehr als 75 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt. Die Automobilbranche verzeichnete eine mittlere Rendite von 39,7 Prozent. Auch hier übertrifft Toyota Motor die Branche deutlich und erhält daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) von Toyota Motor auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet wird. Der RSI7 liegt bei 44,92 Punkten und deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Toyota Motor überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Toyota Motor-Wertpapier aufgrund dieser Analyse ein "Gut"-Rating.

Insgesamt zeigt die Bewertung und Analyse, dass Toyota Motor aus fundamentaler und technischer Sicht gute Bewertungen erhält und sich als Investmentmöglichkeit präsentiert.