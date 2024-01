Toyota Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Toyota Motor schüttet eine Dividendenrendite von 2,41 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,02 % 0,62 Prozentpunkte weniger sind. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" aufgrund des nur leicht niedrigeren Ertrags.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Toyota Motor in den letzten Tagen überwiegend positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an sieben Tagen, während an fünf Tagen negative Themen im Vordergrund standen. In jüngster Zeit hat jedoch die negative Kommunikation über das Unternehmen zugenommen, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Dies führt zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength Index (RSI) für Aktien, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Aktuell wird Toyota Motor mit einem RSI-Wert von 5,03 als überverkauft eingestuft, was als positives Signal zu werten ist. Über einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt der RSI-Wert 45, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI-Einstufung ein "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Toyota Motor im letzten Jahr eine Rendite von 61 Prozent erzielt, was 39,81 Prozent über dem Durchschnitt der zyklischen Konsumgüterbranche liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Automobilbranche beträgt 36,03 Prozent, wobei Toyota Motor aktuell um 24,97 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.