Toyota Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Toyota Motor eine Rendite von 85 Prozent, was 63,78 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automobile" beträgt 40,07 Prozent, und Toyota Motor liegt aktuell 44,93 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Toyota Motor liegt bei 21, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25-Wert liegt ebenfalls über dem Wert von 25 Tagen, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 2463,5 JPY für den Schlusskurs der Toyota Motor-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 3414 JPY, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine positive Abweichung, was zu einer insgesamt guten Bewertung der Aktie führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie aktuell 10,18, was 23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.