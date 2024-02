Toyota Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Weitere Suchergebnisse zu "Toyota Motor Corp.":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine Schlüsselkennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Toyota Motor beträgt das aktuelle KGV 10, während vergleichbare Unternehmen aus der Automobilbranche im Durchschnitt ein KGV von 13 haben. Dies deutet darauf hin, dass Toyota Motor aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, was der Aktie eine "Gut"-Einschätzung einbringt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Toyota Motor nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Differenz beträgt 0,49 Prozentpunkte (2,41 % gegenüber 2,9 %), was zu einer "Neutral"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Automobilbranche hat Toyota Motor in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 85 Prozent erzielt, während die Branche im Durchschnitt nur um 39,53 Prozent gestiegen ist. Dies bedeutet eine Outperformance von +45,47 Prozent für Toyota Motor. Auch im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Toyota Motor mit einer Rendite von 63,48 Prozent über dem Durchschnittswert von 21,52 Prozent eine starke Überperformance gezeigt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich bei Toyota Motor in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.