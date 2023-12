Toyota Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "Toyota Motor":

Derzeit zahlt Toyota Motor nur leicht niedrigere Dividenden als der Branchendurchschnitt der Automobilbranche aus. Der Unterschied beträgt 0,75 Prozentpunkte (2,33 % gegenüber 3,08 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Automobile ist Toyota Motor aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,39 gehandelt, was einem Abstand von 34 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 14,19 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Toyota Motor mit einer Rendite von 41,34 Prozent mehr als 23 Prozent darüber. Die Automobilbranche hatte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 31,17 Prozent. Auch hier liegt Toyota Motor mit 10,17 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch die Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Toyota Motor unterhalten. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Es gab 6 "Gut"-Signale (bei 2 "Schlecht"-Signale) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.