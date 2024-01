Toyota Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Aktienkurs von Toyota Motor hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 52,51 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automobile"-Branche im Durchschnitt nur um 33,88 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Toyota Motor eine Outperformance von +18,64 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Darüber hinaus lag die mittlere Rendite des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors im letzten Jahr bei 20,05 Prozent, und Toyota Motor übertraf diesen Wert um 32,46 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Toyota Motor ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einen Einfluss auf die Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Toyota Motor auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Darüber hinaus wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Toyota Motor diskutiert. Dadurch erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Dabei ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Gut"-Bewertung, basierend auf fünf konkret berechneten Signalen (3 "Gut", 2 "Schlecht"). Insgesamt wird Toyota Motor hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien, da er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Toyota Motor-Aktie zeigt einen Wert von 12, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis bei 52,49 und die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Toyota Motor.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Toyota Motor derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Automobile. Der Unterschied beträgt 0,65 Prozentpunkte (2,41 % gegenüber 3,06 %), was dazu führt, dass die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral" erhält.

