Toyota Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Toyota Motor ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung unter Anlegern. In den sozialen Medien wurden vor kurzem hauptsächlich positive Meinungen zu der Aktie veröffentlicht. In den vergangenen Tagen war das Interesse am Meinungsmarkt bezüglich Toyota Motor jedoch weder positiv noch negativ. Daher ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Toyota Motor eine Rendite von 85 Prozent erzielt, was 64 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Automobile"-Branche hat sich die Rendite mit 44,56 Prozent deutlich positiv entwickelt, was zu einem guten Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Toyota Motor bei 2503,88 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 3521 JPY liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2914,16 JPY, was einen Abstand von +20,82 Prozent zur Aktie bedeutet. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Gut" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Toyota Motor eine Dividendenrendite von 2,41 % aus, was 0,48 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung des Ertrags.