Toyota Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Toyota Motor wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen zu diesem Wert in den letzten beiden Wochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Schlecht" eingestuft. Zudem wurden 5 positive und 4 negative Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt positiven Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite der Toyota Motor-Aktie bei 2,33 %, was 0,7 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Demnach ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Stimmungslage in den sozialen Medien hat sich in den vergangenen vier Wochen für Toyota Motor aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht verändert, was insgesamt zu einer "Gut"-Rating führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine positive Bewertung, da der aktuelle Schlusskurs um +17,05 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Toyota Motor-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.