Toyota Aktie: Enormes Potenzial ....

Die Dividendenrendite von Toyota Motor liegt derzeit bei 2,41 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,94 % liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Toyota Motor beträgt derzeit 10,37, was 26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie unterbewertet ist, weshalb Toyota Motor eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Toyota Motor im vergangenen Jahr eine Rendite von 59,14 Prozent erzielt, was 37,72 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automobile" beträgt 38,19 Prozent, wobei Toyota Motor aktuell 20,95 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Toyota Motor-Aktie aktuell 7,96 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +25,44 Prozent, was ebenfalls zu einer Einschätzung "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.