Toyota Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Toyota Motor Corp.":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Toyota Motor ergibt sich ein RSI von 13,2 Punkten auf 7-Tage-Basis, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung und weist darauf hin, dass Toyota Motor weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Toyota Motor-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating im Bereich des RSI.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Toyota Motor ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,86 auf, was unter dem Durchschnitt der Automobilbranche liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut"-Rating.

Im Bereich der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +43,18 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit +16,15 Prozent über dem aktuellen Kurs. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende schüttet Toyota Motor eine Dividendenrendite von 2,41 % aus, was 0,39 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".