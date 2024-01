Toyota Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Toyota Motor":

Die Toyota Motor-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2286,54 JPY verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 2745 JPY, was einem Unterschied von +20,05 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2656,66 JPY wird analysiert und zeigt einen ähnlichen Schlusskurs von +3,33 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Toyota Motor-Aktie für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 12 auf, was auf eine überverkaufte Aktie hindeutet und eine "Gut"-Bewertung nach sich zieht. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 52,49, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Toyota Motor.

Die Stimmung rund um die Toyota Motor-Aktie wird auch anhand von Kommentaren in sozialen Medien bewertet, die überwiegend positiv ausfallen. Auch in den Handelssignalen zeigt sich eine "Gut"-Bewertung, was zu dem Befund führt, dass die Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

In der fundamentalen Analyse wird deutlich, dass die Aktie von Toyota Motor mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,47 um 34 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automobile" (14,32). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.