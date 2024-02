Toyota Aktie: Die Bären zittern!

Die Toyota Motor-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2463,5 JPY verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3414 JPY, was einem Unterschied von +38,58 Prozent entspricht. Das führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2861,13 JPY weist mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt eine positive Abweichung von +19,32 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Toyota Motor-Aktie damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Toyota Motor-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 85 Prozent erzielt, was 63,78 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automobile" beträgt 40,07 Prozent, wobei Toyota Motor aktuell 44,93 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Toyota Motor nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Automobile (2,41 % gegenüber 2,89 %), was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das langfristige Stimmungsbild und der Buzz um die Aktie werden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Toyota Motor war jedoch negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.