Toyota Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die technische Analyse von Toyota Motor zeigt, dass sich die Aktie aktuell in einem Aufwärtstrend befindet, basierend auf trendfolgenden Indikatoren. Sowohl der 50- und 200-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass der letzte Schlusskurs der Aktie deutlich über den Durchschnittswerten liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung basierend auf den trendfolgenden Indikatoren.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. Obwohl in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen in den Diskussionen im Mittelpunkt standen, führt die Analyse von 5 negativen Signalen zu einer insgesamt "Schlecht"-Empfehlung auf dieser Stufe.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, erscheint die Toyota Motor Aktie als günstig, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 10,18 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit in der Internet-Kommunikation hat sich für Toyota Motor in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" auf dieser Stufe.

Insgesamt wird die Aktie von Toyota Motor auf Grundlage der oben genannten Kriterien mit einer Gesamtbewertung von "Schlecht" eingestuft.