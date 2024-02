Toyoda Gosei-Anleger wird’s freuen!

Die Anlegerstimmung für Toyoda Gosei wird in den sozialen Medien als grundsätzlich neutral eingestuft. In den letzten Tagen gab es jedoch eine überwiegend positive Diskussion, ohne negative Äußerungen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden ebenfalls positiv aufgenommen. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Toyoda Gosei daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Toyoda Gosei-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 2811,23 JPY lag. Der letzte Schlusskurs von 3039 JPY liegt 8,1 Prozent über diesem Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2787,5 JPY wird um 9,02 Prozent übertroffen, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Toyoda Gosei also eine positive Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende schüttet Toyoda Gosei eine Rendite von 2,51 % aus, was 0,4 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 2,91 % liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung auf Basis der aktuellen Kurse.

Der Relative Strength Index (RSI) der Toyoda Gosei-Aktie zeigt einen Wert von 31 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Position hindeutet. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 30,98, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Toyoda Gosei.