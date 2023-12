Toyoda Gosei Aktie: Was für ein Plan!

Der gleitende Durchschnittskurs der Toyoda Gosei beläuft sich auf 2697,44 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 2721 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von +0,87 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 3034,5 JPY, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht einen Abstand von -10,33 Prozent hat und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Neutral".

Von fundamentaler Seite betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Toyoda Gosei bei 12,63, was unter dem Branchendurchschnitt von 13 Prozent liegt. Die Branche "Automatische Komponenten" weist einen Wert von 14,45 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende hat Toyoda Gosei derzeit eine Dividendenrendite von 2,51 Prozent, was geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 3,01 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien von Toyoda Gosei werden neben den Analysen aus Bankhäusern auch anhand des langfristigen Stimmungsbilds unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Toyoda Gosei erfuhr in einem bestimmten Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend ergibt sich also eine langfristige Stimmungsbild-Bewertung von "Neutral" für die Aktie von Toyoda Gosei.