Toyoda GoseiADR Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der führende Indikator für die fundamentale Analyse, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), zeigt, dass Toyoda Gosei mit einem Wert von 12,63 deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt in der Automatischen Komponentenbranche. Das Branchen-KGV liegt bei 14,32, was einem Unterschied von 12 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Toyoda Gosei derzeit auf 2712,36 JPY, während der Aktienkurs bei 2663 JPY liegt. Dies führt zu einer Distanz von -1,82 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Neutral". Darüber hinaus beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 2970,69 JPY, was einer Distanz von -10,36 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Toyoda Gosei festgestellt werden. Daher wird das Kriterium der Stimmungsveränderung als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Stärke der Diskussion konnte ebenfalls keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer weiteren Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt wird Toyoda Gosei daher für diesen Aspekt ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Toyoda Gosei beträgt derzeit 2,51 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert von 2,7 Prozent für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Toyoda Gosei eine Bewertung als "Neutral" durch unsere Analysten.