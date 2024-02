Toyoda GoseiADR Aktie: Ist das noch wichtig?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Toyoda Gosei derzeit bei 2822,56 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 2973 JPY erreicht hat. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +5,33 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt derzeit bei 2788,35 JPY, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +6,62 Prozent ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Toyoda Gosei eingestellt waren. Es gab drei Tage, an denen die Diskussion hauptsächlich um positive Themen ging, während es keine negativen Diskussionen gab. An sechs Tagen waren die Anleger eher neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Toyoda Gosei daher eine Einschätzung von "Neutral" für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende liegt Toyoda Gosei mit einer Dividendenrendite von 2,51 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,89 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Toyoda Gosei in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb auch die Diskussionsstärke als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Neutral" auf dieser Stufe.