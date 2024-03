Toyobo-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Toyobo ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Meinungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Toyobo mit einer Ausschüttung von 3,68 % über dem Branchendurchschnitt (Chemikalien: 2,64 %). Dies führt zu einer Bewertung von "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Toyobo liegt mit 8,64 unter dem Branchendurchschnitt von 36, was die Aktie als "günstig" einstuft. Daher erhält sie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine Bewertung von "Gut".

Aus charttechnischer Sicht weicht der aktuelle Schlusskurs der Toyobo-Aktie sowohl vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (+10,82 Prozent) als auch vom Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+4,74 Prozent) ab. Dies führt zu unterschiedlichen Bewertungen, wobei die einfache Charttechnik eine Bewertung von "Gut" ergibt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Anlegerstimmung, eine gute Dividendenbewertung, eine günstige fundamentale Bewertung und eine positive charttechnische Bewertung für die Toyobo-Aktie.