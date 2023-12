Toyobo Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Toyobo wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 55,1 Punkten, was darauf hindeutet, dass Toyobo weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 49,77, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Toyobo verläuft derzeit bei 1002,48 JPY, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Abstand zum Aktienkurs beträgt +2,94 Prozent. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ebenfalls ein neutraler Befund mit einer Differenz von +0,45 Prozent.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Toyobo liegt bei 8, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Chemiebranche unter dem Durchschnitt (ca. 84 Prozent) liegt. Somit wird Toyobo als unterbewertet eingestuft und erhält eine positive Bewertung auf dieser Ebene.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und die Diskussionen der Marktteilnehmer zeigen überwiegend eine neutrale Einstellung gegenüber Toyobo in den letzten Tagen. Die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen spiegeln ebenfalls eine neutrale Stimmung wider. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Toyobo daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt wird Toyobo von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung neutral bewertet.