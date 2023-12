Toyo Tec Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Diskussionen um Toyo Tec auf den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel neutral sind. Laut einer technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Toyo Tec-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1058,98 JPY. Der letzte Schlusskurs (1310 JPY) weicht somit um +23,7 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Toyo Tec-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung zeigt Toyo Tec eine mittlere Diskussionsintensität und erfordert somit eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Toyo Tec insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 12,5 Punkte, was darauf hinweist, dass Toyo Tec momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Toyo Tec weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Toyo Tec also für diesen Punkt der Analyse ein "Gut"-Rating.