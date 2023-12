Toyo Tec Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Toyo Tec ist neutral. In den letzten beiden Wochen gab es keine ausgeprägten positiven oder negativen Themen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt ein ähnliches Bild. Es gab keine bedeutende Veränderung der Stimmungslage der Anleger in den letzten Wochen, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Toyo Tec-Aktie. Der RSI7 beträgt 73,68 und wird daher als "Schlecht" eingestuft, während der RSI25 bei 43,81 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Schlecht" auf Basis des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die Toyo Tec-Aktie derzeit 4,59 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +18,43 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.