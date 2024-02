Toyo Tec Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Toyo Tec, wie aus der Analyse der sozialen Medien hervorgeht. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führte zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Toyo Tec als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 68,67 und der RSI25 bei 60,08, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 1139,91 JPY und ein aktueller Kurs von 1285 JPY. Die Distanz zum GD200 beträgt +12,73 Prozent, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 1316,76 JPY, was einem Abstand von -2,41 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.