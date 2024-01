Toyo Tec Aktie: Einfach unglaublich

Der Sentiment und Buzz sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung rund um Aktien zu bewerten. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Bei Toyo Tec zeigt die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Toyo Tec weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Empfehlung für die Toyo Tec-Aktie. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 32,1 und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 33,45, was zu einer Gesamteinstufung "Neutral" führt.

Auch aus technischer Sicht erhält die Toyo Tec-Aktie gute Bewertungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 1084,2 JPY. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1314 JPY, was eine Steigerung von 21,2 Prozent bedeutet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt erhalten daher ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen als neutral bewertet. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen zu einer Gesamteinstufung "Neutral" der Anleger-Stimmung.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass sowohl die langfristige Stimmung, der Relative Strength Index und die technische Analyse eine neutrale Bewertung der Toyo Tec-Aktie unterstützen.