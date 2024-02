Toyo Tanso-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "FuelCell Energy":

Die Technische Analyse zeigt, dass die Toyo Tanso-Aktie sich derzeit in einem Aufwärtstrend befindet, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt von 50- und 200-Handelstagen. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt beträgt 5150,75 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 7000 JPY liegt, was einer Abweichung von +35,9 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5046,3 JPY, was ebenfalls über dem letzten Schlusskurs (+38,72 Prozent) liegt und somit ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält Toyo Tanso auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Toyo Tanso ist insgesamt positiv, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren. In den vergangenen Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Sentiment und Buzz im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) erhält die Toyo Tanso-Aktie eine "Gut"-Empfehlung, sowohl für den RSI7 (15,09) als auch für den RSI25 (23,25), was zu einem Gesamtranking von "Gut" führt.