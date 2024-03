Toyo Tanso Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen neutral. An zwei Tagen war die Stimmung negativ, es gab keine positiven Diskussionen. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Die Diskussionen der Anleger konzentrierten sich verstärkt auf negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Toyo Tanso. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Schlecht" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Toyo Tanso-Aktie der letzten 200 Handelstage betrachtet. Der Wert beträgt aktuell 5358,7 JPY. Der letzte Schlusskurs von 7700 JPY liegt deutlich darüber (Unterschied +43,69 Prozent). Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5843,4 JPY) liegt mit einem Unterschied von +31,77 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit wird die Toyo Tanso-Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung verstärken oder verändern. In Bezug auf Toyo Tanso wurde eine mittlere Aktivität in der Diskussion gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Toyo Tanso-Aktie liegt bei 56,14 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält Toyo Tanso eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.