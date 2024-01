Toyo Suisan Kaisha Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmter Titel überkauft oder überverkauft ist. Wenn ein Titel überkauft ist, könnten kurzfristig Kursrücksetzer eintreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für eine genaue Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Toyo Suisan Kaisha herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 8,72 Punkten, was bedeutet, dass Toyo Suisan Kaisha überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Hierbei ist Toyo Suisan Kaisha weder überkauft noch überverkauft und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Toyo Suisan Kaisha-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei Toyo Suisan Kaisha in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält.

Die aktuelle Dividendenrendite für Toyo Suisan Kaisha beträgt 1,56 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert (1,62) für diese Aktie. Daher erhält Toyo Suisan Kaisha für diese Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Toyo Suisan Kaisha-Aktie der letzten 200 Handelstage um 29,5 Prozent von dem aktuellen Kurs abweicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Unterschied von +6,56 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.