Toyo Suisan Kaisha Aktie: Interessante Aussichten?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für Toyo Suisan Kaisha liegt derzeit bei 27,14, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung des Zeitraums auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 39, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie eine Einstufung von "Gut" basierend auf dem RSI.

Das Sentiment und der Buzz, also die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung, weisen auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Toyo Suisan Kaisha in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf den Aktienkurs hat Toyo Suisan Kaisha im vergangenen Jahr eine Rendite von 45,27 Prozent erzielt, was 22,54 Prozent über dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für die Nahrungsmittelbranche beträgt 25,94 Prozent, wobei Toyo Suisan Kaisha aktuell 19,33 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Toyo Suisan Kaisha derzeit eine Dividendenrendite von 1,56 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,89 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.