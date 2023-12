Toyo Suisan Kaisha Aktie: Es wird konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "TOYO SUISAN KAISHA":

Der Aktienkurs des Unternehmens Toyo Suisan Kaisha hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 47,84 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im gleichen Sektor (Verbrauchsgüter) eine Überperformance von 28,56 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere im Bereich Nahrungsmittel beträgt 21,69 Prozent, und Toyo Suisan Kaisha übertrifft diesen Wert aktuell um 26,15 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Toyo Suisan Kaisha mit 1,62 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,62 Prozent und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Auf fundamentalere Ebene wird die Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 17,27 liegt, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 40,89 ergibt sich daraus ein Abstand von 58 Prozent. Daher wird die Aktie auch auf fundamentaler Basis mit "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Toyo Suisan Kaisha liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 7,82 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher neutral bewertet. Insgesamt erhält das Toyo Suisan Kaisha-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.