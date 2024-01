Toyo Suisan KaishaADR-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Toyo Suisan Kaisha-Aktie hat in der technischen Analyse gute Bewertungen erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +29,5 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 8000 JPY, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 7507,77 JPY über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) wird deutlich, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine neutralere Situation, wodurch das Wertpapier insgesamt eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt erhält.

Im Bereich des Fundamentals weist die Toyo Suisan Kaisha-Aktie ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,31 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dadurch erhält die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien ebenfalls ein "Gut".

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.