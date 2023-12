Toyo Suisan KaishaADR Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die japanische Firma Toyo Suisan Kaisha zeigt eine solide Dividendenrendite von 1,62 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,92 Prozent liegt. Basierend auf dieser Kennzahl erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Toyo Suisan Kaisha-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 46, was auf eine neutrale Position hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 63,19 bestätigt diese neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Toyo Suisan Kaisha.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Toyo Suisan Kaisha mit einem Wert von 17,27 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 41,51. Daraus ergibt sich eine Unterbewertung um 58 Prozent, weshalb der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgüter-Sektor zeigt Toyo Suisan Kaisha eine Rendite von 47,84 Prozent, was mehr als 29 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Nahrungsmittel-Branche, wo die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei 21,67 Prozent liegt, zeigt sich Toyo Suisan Kaisha mit 26,17 Prozent deutlich überdurchschnittlich. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung bekommt die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.