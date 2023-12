Toyo Suisan KaishaADR Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Aktienkurs von Toyo Suisan Kaisha hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 47,84 Prozent erzielt, was 28,56 Prozent über dem Durchschnitt von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor (19,28 Prozent) liegt. Im Bereich "Nahrungsmittel" beträgt die mittlere jährliche Rendite 21,69 Prozent, wobei Toyo Suisan Kaisha aktuell 26,15 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Toyo Suisan Kaisha-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6103,91 JPY. Der letzte Schlusskurs (7328 JPY) weicht somit um +20,05 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (7296,43 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,43 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Toyo Suisan Kaisha-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz um Toyo Suisan Kaisha haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke mit "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Aspekten wird die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Nahrungsmittel) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 17,27, was einen Abstand von 58 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 40,89 bedeutet. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.