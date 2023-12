Toyo Sugar Refining Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern in den sozialen Medien in Bezug auf Toyo Sugar Refining war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral. Weder besonders positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet. Ebenso waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird daher eine "Neutral"-Einschätzung für Toyo Sugar Refining abgegeben. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass Toyo Sugar Refining derzeit ein "Gut" ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 1602,62 JPY, was einer Überbewertung des Aktienkurses (1963 JPY) um +22,49 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1940,04 JPY, was einer Abweichung des Aktienkurses um +1,18 Prozent entspricht. Dies führt insgesamt zu einer Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI der Toyo Sugar Refining liegt bei 66,18, während der RSI25 bei 43 liegt. Beide Werte führen zu einer Bewertung als "Neutral".

Die Stimmungs- und Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen. Daher wird Toyo Sugar Refining insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.