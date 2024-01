Toyo Shutter Aktie: Das war ja klar …

Die Toyo Shutter-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 609,93 JPY für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 668 JPY, was einem Unterschied von +9,52 Prozent entspricht und damit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt derzeit bei 673,28 JPY, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (-0,78 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls ein neutrales Bild. Der RSI7 liegt bei 38,78 und der RSI25 bei 58,75, was zu einer Gesamteinstufung "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen wenig Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Somit zeigt sich, dass die Toyo Shutter-Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung erhält.