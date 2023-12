Toyo Shutter Aktie: Das liegt auf Eis

Die Toyo Shutter-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, die auf verschiedenen Indikatoren basiert. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt aktuell bei 604,91 JPY, was die Einstufung "Gut" ergibt. Der Aktienkurs ging bei 659 JPY aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +8,94 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 665,38 JPY, was einer Differenz von -0,96 Prozent entspricht und als "Neutral"-Signal eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für die Toyo Shutter-Aktie auf Basis der beiden Zeiträume die Bewertung "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Toyo Shutter liegt auf 7-Tage-Basis bei 42,35 Punkten, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 51,42, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Toyo Shutter-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment rund um die Toyo Shutter-Aktie war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Für Toyo Shutter wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.