Creditr Ltd Aktie: Das war ja klar …

Die technische Analyse: Eine Analyse der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Wenn wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Credit Clear-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachten, liegt dieser aktuell bei 0,23 AUD. Der letzte Schlusskurs (0,1825 AUD) liegt damit deutlich darunter (Unterschied -20,65 Prozent). Auf dieser Basis bewerten wir die Aktie als "Schlecht". Wenn wir hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt dieser bei 0,19 AUD, und der letzte Schlusskurs befindet sich nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,95 Prozent). In diesem Fall ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Credit Clear-Aktie. Zusammenfassend erhält die Credit Clear-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Sentiment und Buzz: Veränderungen in der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zulassen. Bei Credit Clear konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb wir die Aktie mit einem "Gut" bewerten. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Credit Clear daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, ermöglicht es festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Credit Clear-Aktie beträgt aktuell 66, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt keine überkauften oder überverkauften Signale (Wert: 48,78), weshalb die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Credit Clear.

Anleger: Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv für Credit Clear. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für die Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Dabei wurde festgestellt, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, weshalb der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.