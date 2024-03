Toyo Logistics Aktie: Was macht der Markt?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Toyo Logistics in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1447,74 JPY für den Schlusskurs der Toyo Logistics-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 1540 JPY, was einer positiven Veränderung von 6,37 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt eine positive Tendenz, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien und zeigt, dass über Toyo Logistics in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Daher erhält Toyo Logistics auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Toyo Logistics ein Neutral-Titel ist. Für den RSI7 ergibt sich ein Wert von 27,42, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 einen Wert von 47,95 aufweist, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.