Toyo Kanetsu KK Aktie: Tut sie es schon wieder?

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Gespräch der Anleger über positive oder negative Themen im Zusammenhang mit Toyo Kanetsu Kk war ebenfalls neutral. Infolgedessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und das Anleger-Sentiment als "Neutral".

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Bewertung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Toyo Kanetsu Kk waren die Ergebnisse interessant: Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für Toyo Kanetsu Kk liegt derzeit bei 23,08, was auf eine Überverkauftheit hindeutet und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 38, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Toyo Kanetsu Kk liegt aktuell bei 3302,77 JPY, während der Aktienkurs bei 3815 JPY liegt, was einem Abstand von +15,51 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 3558,5 JPY, was einer Differenz von +7,21 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbefund von "Gut" auf Basis der beiden Zeiträume.