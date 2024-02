Toyo Kanetsu KK Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum, in diesem Fall 7 Tage, und zeichnet dies im RSI auf. Für Toyo Kanetsu Kk liegt der aktuelle RSI-Wert bei 36,36, was auf ein neutrales Signal hinweist. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein ähnliches Bild, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt außerdem, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Toyo Kanetsu Kk-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3545,75 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4385 JPY liegt, was einer Abweichung von +23,67 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine positive Bewertung (+8,52 Prozent), was zu einem insgesamt positiven Rating für die einfache Charttechnik führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine positive Stimmung und Einschätzungen wider, was zu der Einschätzung "Gut" für das Unternehmen führt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Toyo Kanetsu Kk bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Toyo Kanetsu Kk zeigen laut einer Analyse eine neutrale Bewertung, sowohl in Bezug auf die Anzahl der Beiträge als auch auf die Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Somit wird der langfristigen Stimmungslage die Note "Neutral" zugeordnet.