Toyo Kanetsu KK Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die technische Analyse der Toyo Kanetsu Kk zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 3313,42 JPY liegt, während der Aktienkurs bei 3870 JPY liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +16,8 Prozent und führt zu einer Bewertung "Gut". Im Vergleich dazu liegt der GD50 derzeit bei 3580,3 JPY, was einer Distanz von +8,09 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Gut" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Toyo Kanetsu Kk liegt bei 26,53, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 38,79, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Toyo Kanetsu Kk in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Toyo Kanetsu Kk, ebenso wie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Toyo Kanetsu Kk daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird dem Unternehmen für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating vergeben.