Toyo Kanetsu KK Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Toyo Kanetsu Kk befindet sich derzeit mit einem Kurs von 4440 JPY um +4,31 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Daraus ergibt sich eine kurzfristige Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage hinweg hingegen zeigt sich eine positive Entwicklung, da die Distanz zum GD200 bei +20,93 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich sagen, dass die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet werden können. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Die Anleger waren in den letzten Tagen gegenüber Toyo Kanetsu Kk grundsätzlich neutral eingestellt, sowohl in den Diskussionen in den sozialen Medien als auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Toyo Kanetsu Kk daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Toyo Kanetsu Kk-Aktie beträgt aktuell 62, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liefert ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Toyo Kanetsu Kk-Aktie sowohl aus technischer Sicht als auch in Bezug auf das Sentiment und den RSI eine "Neutral"-Bewertung erhält.