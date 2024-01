Toyo Ink Sc Holdings Aktie: Was passiert jetzt?

Die technische Analyse der Toyo Ink Sc zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 2629 JPY liegt, was einer Entfernung von +15,06 Prozent vom GD200 (2284,8 JPY) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 2591,08 JPY. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +1,46 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Toyo Ink Sc-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass das Internet Stimmungen verstärken oder sogar umkehren kann. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Toyo Ink Sc wurde als mittel eingestuft, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Veränderungen. Das Gesamtbild ergibt somit eine "Neutral"-Einschätzung für das langfristige Stimmungsbild.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Toyo Ink Sc diskutiert. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Toyo Ink Sc-Aktie liegt bei 56,16, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50,26, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating beurteilt.