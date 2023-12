Toyo Ink Sc Holdings Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Toyo Ink Sc-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2251,15 JPY verzeichnet, was einer Abweichung von +18,65 Prozent entspricht und daher charttechnisch als "Gut" bewertet wird. In den letzten 50 Handelstagen lag der Durchschnittsschlusskurs bei 2550,98 JPY, was einer Abweichung von +4,7 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Toyo Ink Sc-Aktie zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsrate über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Toyo Ink Sc liegt bei 37,19 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 38,74 für einen Zeitraum von 25 Tagen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Analysten haben die Stimmung rund um die Toyo Ink Sc-Aktie in sozialen Medien analysiert und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt. Daher wird die Stimmung rund um die Toyo Ink Sc-Aktie als positiv bewertet.